🔴 التوجيهات التي صدرت للقادة الميدانيين للمليشيا المتمردة بمغادرة الخرطوم خطوة تحتاج إلى تفسير





التوجيهات التي صدرت للقادة الميدانيين للمليشيا المتمردة بمغادرة الخرطوم، والذهاب إلى مناطق آمنة خطوة تحتاج إلى تفسير،

فقد ظهر اللواء عصام فضيل في محطة العيلفون، وابوشتال في العسيلات، والفاتح قرشي في بحر أبيض، وجلحا مطارد بين ترع الجزيرة، وكيكل هائم على وجهه في الريف الجنوبي، فيم عاد عبد الرحيم دقلو إلى تشاد،

ويبدو أن الدعم السريع بعد أن أدرك أنه خسر المعركة يريد الحفاظ على قيادته الميدانية، ليظهر بأنه انفتاح على مناطق جديدة،

لكن الحقيقة أن المسيّرات التي أصبحت تقتحم عليهم الأبواب عنوة، أدخلت في نفوسهم الرعب، وشلّت تفكيرهم وحركتهم، وقد هلك بتلك المسيّرات المباركة قادة كبار من الدعم كان القائد الاصطناعي يعول عليهم.

عزمي عبد الرازق

