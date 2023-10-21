شاهد بالفيديو.. ماذا قال هذا الإعلامي عن الوضع الميداني وخروج الفريق شمس الدين الكباشي من القيادة العامة ووصوله إلى وادي سيدنا

حاولت قوات الدعم السريع “المتمردة” السيطرة على بعض المواقع في الفترة السابقة، ولم تنجح في ذلك، سواء في العاصمة الخرطوم أو بعض الولايات.

وفي تحليل للوضع الميداني بعد خروج الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي من القيادة العامة ووصوله إلى قاعدة وادي سيدنا، قال الكاتب الصحفي ضياء الدين بلال بأن الدعم السريع ليس بذات الحماسة بعد فشله في السيطرة على العديد من المواقع خلال 4 شهور متواصلة.

شاهد حديث ضياء الدين بلال:

رصد وتحرير – “النيلين”