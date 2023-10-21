قوات الدفاع المدني بالجزيرة تخمد حريق نشب في محطة وقود بمدينة الحصاحيصا

تمكنت قوات الدفاع المدني بولاية الجزيرة”فرعية محلية الحصاحيصا، ورفاعة من السيطرة على ” حريق نشب بمحطة الوطنية بمحلية الحصاحيصا.

وتعود تفاصيل الحريق بأن غرفة العلميات بإدارة الدفاع المدني تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق في محطة وقود تقع في الناحية الشمالية لصينية رفاعة ادى الى اشتعال غرفة طبلون الكهرباء علي الفور تم تحريك عربتان إطفاء وطاقم متخصص الي مكان البلاغ تعامل مع الحريق باحترافية حيث تم فصل خط النيران دون انتقاله إلى المحال المجاورة والسيطرة على الحريق في زمن وجيز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف مدير قوات الدفاع المدني بولاية الجزيرة العميد شرطة محمد الأمين النعيم ومتابعة مدير شرطة المحلية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان