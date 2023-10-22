



حروب الغنائم ..داخل الدعم السريع

وطن الإعلامية 20-10-2023م:

🔴 لجنة فضيل فشلت فى فض المنازعات بين المكونات القبلية .

🔴 تراجع كبير فى تعويض الخسائر فى المقاتلين و المركبات .

🔴 بعض الادارات الاهلية اصبحت طرفآ مباشرآ فى الصراع و راعية لحقوق الكوتة من القتلى و الاسرى .

🔴 مساعى حثيثة تبذلها قيادات اهلية لسحب مقاتلين ينتمون لمكوناتها القبلية من المعارك .

🔴 جهود على المستوى القومى تشمل كل السودان انتظمت بهدف ايقاف الحرب بتجفيف مواردها البشرية و المالية .

اتسعت دائرة الحرب بين السلامات و بنى هلبة انطلاقآ من كبم لتشمل عد الفرسان و ما جاورها ، و استمر التحشيد و ( الفزع ) ، و تواجدت قوات كبيرة من مجندى الطرفين لدى الدعم السريع ، قوات الطرفين مدججة بالعربات القتالية و باسلحة الدعم السريع ، هذه الحرب بدأت بمشاجرات فى شرق النيل و الكلاكلة ، الخلافات تركزت حول قسمة (الغنائم) ، وهى منهوبات تم الاستيلاء عليها من بيوت المواطنين و من المقرات الحكومية و البنوك و المصانع ، معلومات تشير الى ان مجندى القبيلتين فى الدعم السريع حوالى (7000) الف ، منهم ثلاثة الف من بنى هلبة ، لم تنجح كل مساعى بعض الادارات الاهلية التى اصبحت طرفآ مباشرآ فى الصراع و راعية لحقوق الكوتة من القتلى و الاسرى ، و فشلت فى الوصول لتسوية تحقن الدماء .

من ناحية اخرى تصاعدت وتيرة الصدامات المسلحة بين ابناء المسيرية و الرزيقات ضمن صفوف الدعم السريع ، و حسب تسريبات ،فان ابناء المسيرية كثيرى التذمر و الشكوى من كونهم اصبحوا وقودآ للمعارك ، بينما استأثر ابناء الرزيقات بالقيادة و الوظائف الادارية ، بجانب سيطرتهم على لجنة فضيل التى اصبحت الجهة المسؤلة عن فض المنازعات بين المكونات القبلية التى يتكون منها الدعم السريع ، الامر الذى تسبب فى ازدياد حدة الخلافات نتيجة لمصادرة ( غنائم ) تخص بعض المجندين و منعهم من الانسحاب بما غنموه من الخرطوم .

عجز واضح فى السيطرة على المتبقى من القوات ، و تراجع كبير فى تعويض الخسائر فى المقاتلين و المركبات ، و انخاض فى الروح القتالية ، و فشل نداءات الحشد للمعارك ، بجانب مساعى حثيثة بذلتها قيادات اهلية لسحب مقاتلين ينتمون لمكوناتها القبلية من المعارك ، بالاضافة الى استنكارها المعلن لاعمال السلب و النهب و الجرائم الاخرى التى صاحبت الحرب ، و تدور الان مناقشات و حوارات واسعة لسحب المزيد من المقاتلين ، يتبلور حاليآ عمل جماعى يشمل القيادات الاهلية من نظار و عمد و اعيان ومن مسؤولين سابقين و مثقفين و سياسيين ، بهدف رتق النسيج الاجتماعى ، وازالة اتهامات طالت ابناء هذه المكونات ، مؤكدين ان الدعم السريع بعد قرار حله و الغاء قانونه لم يعد موجوداً .

جهود اخرى على المستوى القومى تشمل كل السودان انتظمت بهدف ايقاف الحرب بتجفيف مواردها البشرية و المالية ، و تفكيك الدعم السريع على اساس تجريده من المقاتلين بتنظيم الانسحابات الفردية و الجماعية ، ومنع اى محاولات للتجنيد او عبور الامدادات فى مناطق نفوذ هذه القيادات ، و ان تأتى متأخراً خير من ان لا تأتى .

محمد وداعة