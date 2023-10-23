وفاة إعلامية مصرية شهيرة بعد تعرضها لحادث سير أليم





توفيت الإعلامية ناهد الصباح بقطاع الأخبار ب ماسبيرو، إثر حادث أليم، حيث نعتها صفحة ماسبيرو وكتبت عبر موقع فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة الغالية ناهد الصباح بقطاع الأخبار إثر حادث أليم الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.

ونعاها العديد من أصدقائها وزملائها، إذ كتبت هناء حشيش: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله ننعى زميلتنا ناهد الصباح انتقلت إلى رحمة الله إثر حادث، ولا نملك إلا الدعاء بالصبر والسلوان ربنا يرحمها ويغفر لها ويحسن نزلها وييمن كتابها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويلهم أهلها الصبر والسلوان”.

وكتبت سهير النرش “من لم يمت بالسيف مات بغيرِه، نشرت هذه الصورة ورحلت إثر حادث أليم الإعلامية المصرية ناهد الصباح زميلة عمر في ماسبيرو، الله يرحمها ويسكنها الجنة ويصبر أهلها”.

صدى البلد