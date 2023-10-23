أردول: هذه المجموعة كانت في السلطة وفي داخل السودان

قال مبارك أردول بأن الاجتماع الذي عقد في اديس ابابا بالأمس هو كالمعادلة التالية (قحت – البعث + حمدوك= الجبهة المدنية ) لن توقف حرب ولن تاتي بتحول ديمقراطي ، لانو كل هذه المجموعة كان متاح لها المضي بالتحول الديمقراطي وتجنيب البلاد الانزلاق للحرب وبمجهود وتنازل بسيط وهي كانت في السلطة وفي داخل السودان.

واضاف أردول على صفحته الرسمية: ولكنها ضيعته بالمكر والتعصب والانتصار للنفس لتسعى الان اليه وهي خارج السلطة وخارج السودان، يا له من مهمة صعبة، فقد تغيرت حقائق كثيرة على الارض منذ اخر لقاء جمع هذه المجموعة مع بعضها البعض.

رصد وتحرير – “النيلين”