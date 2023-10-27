السودان .. تقرير موقف !!





دعونا نحاول ان تقيم الأوضاع بعد ستة أشهر من الحرب، حتى يتسنى لنا محاولة استشراف المستقبل وتوقع اتجاهاته:

موقف الجيش:

موقف الجيش في تحسن مستمر يوميا ويظهر ذلك في الاتي :

– لم يفقد الجيش أيا من معسكراته او مواقعه الأساسية طيلة هذه الحرب

– المواقع التي كان قد فقدها في وقت ما تقريبا تمت استعادتها

– تحول الجيش في اخر ثلاثة اشهر من الدفاع الى الهجوم

– عمليات نوعية مؤثرة جدا لقوات العمل الخاص

– عمليات نوعية مركزة للطائرات المسيرة

– خروج قادة الجيش من القيادة العامة المحاصرة

– ظهور قادة الجيش بصورة علنية (صورة وصوت) وبصورة راتبة

– الاهتمام بالجانب الإعلامي بصورة واضحة في الشهرين الاخرين عن طريق البيانات الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي وتسجيلات الفديوهات لتحركات القادة وتسجيلات الفديوهات لعمليات العمل الخاص والطائرات المسيرة

موقف الدعم السريع :

موقف الدعم السريع في تدهور يوما عن الاخر وهذا يظهر في الاتي :

– فقدان القائد العام للدعم السريع واختفائه

– اختفاء القادة الرئيسيبن وظهورهم المتقطع

– الحظر التي تم فرضه على قائد ثاني الدعم السريع واتهامه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

– فقدان الدعم السريع لأغلب مقراته ومواقعه ومعسكراته خاصة تلك التي خارج الخرطوم

– اختفاء مظاهر القوى والتسلح والعتاد الحربي الذي كان يتحرك به الدعم السريع ( التاتشرات ، الثنائيات ، الرباعيات )

– انحسار التواجد العسكري والانتشار للجنود يوما عن يوم في الارتكازات والمناطق المفتوحة بعد عمليات العمل الخاص والمسيرات

– حجز العدد الأكبر لقوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل وعزلها من محيطها الجغرافي والاثني

– اتهام قوات الدعم السريع بجرائم الحرب وانتهاكات ضد الإنسانية خاصة موضوع الاغتصاب واسواقة النخاسة في دارفور

– انحسار سيطرة الدعم السريع على ثلاثة ولايات في دارفور هي ( شمال دارفور ، وسط دارفور و غرب دارفور )

– التغيرات السياسة التي طرات على دول وسط وغرب افريقيا ، والتي اثرت بصورة واضحة على حركة امداد الدعم السريع بالمقاتلين

الموقف العالمي:

رغما عن ان الموقف الرسمي للدول لايزال مترددا في ادانه الدعم السريع لاسباب تتعلق باستخدامه في أوقات سابقة في أشياء مثل حرب اليمن وإيقاف الهجرة الى أوروبا لكن بصورة عامة يتجه العالم بالتدريج نحو لفظ الدعم السريع وعدم قبوله وهذا يظهر في الاتي :

– الادانات الواضحة من الأمم المتحدة عبر اغلب منظماتها لانتهاكات الدعم السريع بصورة واضحة

– ابتعاد اغلب الدول المتعاطفة مع الدعم السريع عنه خاصة دول غرب ووسط افريقيا

– تحجم روسيا لدور فاغنر بصورة عامة وفي افريقيا بصورة خاصة

– الضغوط العالمية وظهور تقارير واضحة تؤكد دور دولة الامارات الممول والداعم الرئيسي للدعم السريع

– تقييد وحذف حسابات وواجهات الدعم السريع من بعض الوسائط الاجتماعية

– تحييد دور حفتر وقواته منذ الأسبوع الأول للحرب

– انحسار دور ودعم اثيوبيا كينيا وافريقيا الوسطى

موقف قحت:

اصبح من المؤكد انه قحت او بعض واجهاتها تمثل المكون السياسي الداعم لقوات الدعم السريع ، واصبح دورها ووجودها يتقلص يوميا وهذا يظهر في الاتي:

– الانفصام والانفصال الكامل بين قحت والمجتمع

– اختفاء قادة قحت من الظهور في مناسبات عامة او رسمية مفتوحة

– الهجوم المباشر لاي قائد من قادة قحت يظهر في مكان عام

– الهجوم المكثف لكل منشورات قحت او احد قادتها في الوسائط الاجتماعية

– تكوين مسمى جديد ( الجبهة الوطنية العريضة – جوع ) مما يؤشر صورة واضحة الى ان المسمى القديم اصبح غير صالح

– فشل كل محاولات قادة قحت في استمالت المجتمع الدولي لعدم ادانة الدعم السريع او ادانة الجيش والمساواة بينهم

– فشل جولات قادة قحت في المنطقة والاقليم ومحاولة تكوين تكتل إقليمي ضد الجيش السوداني

من السرد عاليه يمكن تقدير الموقف واستشراف المستقبل الذي يتحاز بصورة واضحة تزداد تدريجيا للجيش السوداني

عليه ..

المتوقع توقيع اتفاق وقف حرب اغلب بنوده تكون لصالح الجيش السوداني او متوافقة مع ما يريده .

وليد محمد المبارك

