أمكر ما في حرب الخرطوم نجاح آلتها التحريضية في تحويلها إلى حرب بين الجيش السوداني وقبائل عرب دارفور بواجهة الدعم السريع





الشاب من قبائل عرب دارفور لا يحتاج معسكرات استنفار وبيادة لأربع أشهر فإنهم لضرورات الحماية والحروب المستمرة عندهم يجيدون استخدام الأسلحة كما أن القبائل لها تاتشراتها وأسلحتها قبل تكوين الدعم السريع فليس كل ما تشاهدونه من تاتشرات ملك الدعم السريع وأمكر ما في حرب الخرطوم نجاح آلتها التحريضية لحد كبير في تحويلها إلى حرب بين الجيش السوداني وقبائل عرب دارفور بواجهة الدعم السريع.

للأسف بعض المكونات التي كانت ذات عداوة إستراتيجية للسودان ولعرب دارفور خصوصا تجدها حاليا تؤيد الدعم تأييدا إنتهازيا وتقاتل معه إعلاميا وربما ميدانيا لا من موقف مبدئي بل لأنها تعلم أنها هي المنتصر في الحرب بغض النظر عن نتيجة القتال فيكفيها أنها عاشت لتشاهد ما لم تكن تحلم بتحقيقه ولو قاتلت مائة سنة.

اللهم أنصر السودان وجيش السودان ونور بصائر ذوي البصائر من عرب دارفور وما أكثرهم ليكون لهم دور فاعل مرجو في إخراجنا جميعا من هذا النفق.

#كمال_حامد 👓

