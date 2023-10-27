الحبس والغرامة ليوتيوبر لاتهامه بسب منى زكي





قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس يوتيوبر شهير لمدة شهر وغرامة 5 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه بسبّ وقذف الفنانة منى زكى، بعد مشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز، ونقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر “يوتيوب”.

كان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية تقدَّم في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر “أ.و”، يتهمه فيه بالإساءة لعدد من الفنانين، ومن بينهم الفنانة منى زكي بمناسبة مشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع يوتيوب الخاص به.

كما تضمن البلاغ، الذي حمل رقم 137602 لسنة 2023، أن المشكو في حقه أساء لنقابة المهن التمثيلية المصرية أيضا، عبر مقطع فيديو نشره على “يوتيوب”.

وجاء في نص البلاغ أن المشكو في حقه “أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة منى زكي، ويصفهم بأمور خادشة للحياة ومسيئة لأعضاء نقابة المهن التمثيلية”، وطالبت النقابة بمعاقبته بموجب المواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.

الشروق نيوز