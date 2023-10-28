بالصور.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين بحادث حريق 30 سيارة في طريق الاسكندرية





لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 46 آخرين بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، جراء نشوب النيران في ما يقرب من 30 سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي ( القاهرة – الإسكندرية )، أمام مدخل قرية الشجاعة بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بالطريق الصحراويوعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب النيران بين ما يقرب من 30 سيارة وجاري السيطرة عليالحريق.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين وتم نقل المصابين وجثث المتوفيين للمستشفيات عن طريقسيارات الإسعاف، وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

صدى البلد