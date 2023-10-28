بعد قتال وثبات أسطوري غادر أبطال الفرقة 16 نيالا مواقعهم





• بعد قتال وثبات أسطوري غادر أبطال الفرقة16 نيالا مواقعهم ..

• في الحرب ليس غريباً أن تخسر معركة .. وفي الحرب ليس جديداً أن تقدم الشهداء .. وليس غريباً أن تفرض عليك ظروف وطبيعة المعركة أن تختار الخيار الصعب ..

• والبطل حسين جودات وجنوده اختاروا الخيار الصعب الذي أملته خطوط سير معركة نيالا الخالدة ..

• سقطت نيالا .. وقبل أن تجف دماء الشهداء يتوجب علي قيادة الجيش السوداني أن تستخلص الدروس والعبر مما حدث في نيالا حيث قاتل الضباط والجنود حتي نفذت ذخيرتهم ..

• آن لرئيس هيئة أركان الجيش السوداني أن يترجل .. وآن لقيادة الجيش السوداني أن تستمع لنصائح المخلصين من أبناء الشعب السوداني الذي يساند قواته المسلحة ببسالة وشهامة لم تحدث في تاريخ السودان .. ومحزن حقاً أن تتعاطي قيادة الجيش مع هذا التدافع الوطني بسلحفائية قاتلة كانت سبباً مباشراً في سقوط الفرقة 16بنيالا ..

• كل الحب وعظيم التقدير لأبطال الفرقة 16نيالا الذين قاتلوا حتي آخر رصاصة ..

• الله أكبر ولانامت أعين الجبناء ..

عبد الماجد عبد الحميد