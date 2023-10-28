



رغم أن المفاوضات مستمرة في جدة لا زال الدعم السريع يواصل أعتداءته على المدن وأخرها نيالا الصمود..

لكن لم نسمع أحد من عملاء الخارج يصف المليشيا بالبلابسة ويمارسون صمت القبور..

من هم البلابسة يا أبالسة هل هم الذين يدافعون عن شرف الوطن وكرامة التراب أم المرتزقة مغتصبي الحرائر والبيوت..

والله أبحث لكم عن وصف للسفالة والندالة والخيابة لكن لم أجد في كل القواميس..

الذين ينتظرون أن نشكك في جيشنا وقياداته في هذه اللحظات سينتظرون طويلاً و هؤلاء الجنود والضباط الذي لم (يملصوا الكاكي)عن أجسادهم طوال السبعة شهور الماضيات وشلل المنظراتيه يتقلبون في سرائرهم لن يجد منا هؤلاء الابطال ألا التقدير والشكر والإحترام والثقة..

والذين بدأوا يتباكون ويذرفون الدموع على نيالا ويروجون لأحاديث التخوين عليهم أن يعلموا أن الشهداء الذين أرتقوا إلى ربهم هناك دافعوا عنكم حتى تظل السنتكم في أفواهكم وهي ذات الألسن التي يجب أن تلهج لهم بالشكر والدعاء..

على المخذلين والمرجفين أن يعلموا أن هذه الحرب ليست كرة قدم مدتها تسعين دقيقة ويصفر الحكم هذه حرب مفتوحة الإحتمالات والمعطيات فيها الكر و الفر لكن الحقيقة الوحيدة الثابته والباقية أن هذه المليشيا لن تحكم السودان وأن الإمارات يمكن أن تشتري لعبدالرحيم السلاح لكنها لن تشتري له القبول من شعبنا العظيم

سينتصر جيشنا بأذن الله لأنه على حق ودولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة..

#ام_وضاح