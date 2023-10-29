قحت تستهدف السفير عمر صديق





علمت ” سري للغاية نيوز ” أن قيادات في قوى الحرية والتغيير اتفقت على شن حملة إعلامية واسعة النطاق على السفير عمر صديق الذي هو عضو وفد التفاوض الحكومي لإبعاده عن المفاوضات .

وعلمت ” سري للغاية نيوز ” أن تلك القيادات قالت إن شن الحملة على السفير عمر صديق سيربكه ويضعف تأثيره في المفاوضات ، هذا إذا لم تُسفر الحملة عن قرار بإبعاده عن المفاوضات . وتحدثت بعض تلك القيادات عن ثقتها في أن الحملة ستُؤتي أكلها وذلك ” لأن كلا البرهان وعمر صديق يخافان من الإعلام ويرتبكان ، والبرهان شخصياً يرتجف إذا اتهمته بالقرب من الفلول ” وفقاً لتعبير أحدهم .

وبالفعل شنت عناصر قحت حملة قوية في وسائل التواصل الاجتماعي ، وصفت فيها السفير عمر صديق بأنه من الفلول .

وجرت آخر تغريدة لياسر عرمان على هذا النسق فقال ” وعلى عمر صديق ومن خلفه الفلول الابتعاد عن مفاوضات جدة ” !!!

هذا علماً أن قحت وظفت السفير عمر صديق من قبل بل ومددت خدمته حتى بعد التقاعد . ولم يُعرف عن عمر صديق صلة مباشرة بنظام البشير سوى أنه كان دبلوماسياً مهنياً ، مثل المئات من الدبلوماسيين الآخرين الذين عملوا في عهد البشير .

وعلق مصدر عليم قائلاً : أن قحت تشكل الجناح السياسي للجنجويد ، وأنها تريد إبعاد السفير عمر لإضعاف وفد التفاوض الحكومي ، لأن السفير دبلوماسي قديم وله خبرة في التفاوض وأبعاده السياسية ، ولاتفوت عليه الصياغات التي تشكل مزالق في الاتفاقيات .

وأضاف : ومن الواضح أن القحاتة يمهدون – بإبعاد السفير – للاستفراد بالجيش ؛ علماً بأن وفد الدعم السريع فيه اعضاء لا صلة لهم بالعسكرية .

♦️سري للغاية نيوز

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28 أكتوبر 2023t