إنقاذ 25 شخص من سيول البحر الأحمر في بورتسودان





تمكنت قوات الدفاع المدني بولاية البحر الاحمر وعبر وحداتها الفنية من إنقاذ (٢٥) شخص. وتعود تفاصيل الخبر الي ورود بلاغ الي غرفة العمليات برئاسة الولاية بجرف حافلة ركاب بخور دار النعيم نتيجة للسيول الآتية من جبال البحر الاحمر.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة اوضح العميد شرطة احمد محمد حميدان مدير قوات الدفاع المدني ولاية البحر الاحمر انة تم تحريك مركبات واطقم الدفاع المدني مزودة بالمعدات والسباحين بقيادة ضباط والتعامل مع الموقف بكل احترافيه وانقاذ ركاب الحافلة سالمين.مناشدا المواطنين اخذ الحيطة والحذر واتباع ارشادات السلامة والبعد عن الإسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديا للصعق الكهربائي إضافة الي تجنب قيادة المركبات في الخيران.

هذا وقد شهدت مدينة بورتسودان أمطار غزيرة مساء اليوم استمرت لعدة ساعات.

المكتب الصحفي لشرطة السودان