مصرع عنصر شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية .

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، له معلومات جنائية) بمنطقة زراعية بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان يتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه ، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الأيس وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام – بندقية آلية وعدد 2 خزينة – عدد من الطلقات النارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

صدى البلد