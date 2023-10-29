بالصور.. المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهرالنيل تضع يدها على منهوبات من ولاية الخرطوم

نجحت شعبة العمل الميداني بإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهر النيل في الوصول لعدد 18 مكيف هواء كان مالكها من ولاية الخرطوم قد دون بلاغا لدى قسم شرطة الاوسط مدني بنهبها إلى جانب بضائع وممتلكات أخرى قدرت قيمتها ب 266 مليون جنيه.

وتمكنت شعبة العمل الميداني عبر تتبع المعلومات التي توفرت لها من خلال الرصد والمتابعة من الوصول لجزء من المسروقات وضبط المتهمين الذين أحضروها من ولايات مختلفة إلى مدينة عطبرة حيث اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم ويجري إستكمال التحريات لمعرفة بقية المسروقات.

المكتب الصحفي لشرطة السودان