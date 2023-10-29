بالصور.. حملة أمنية مشتركة تدك أوكار الجريمة بالدامر





نفذت شرطة محليتي عطبرة والدامر بالإضافة لقوات من إدارات الشرطة الأمنية والمباحث ومكافحة المخدرات وإستخبارات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، حملة منعية مشتركة كبرى إستهدفت عدة مواقع بالدامر تمثل بؤرا للظواهر السالبة والأنشطة المخالفة للقانون حيث تم إلقاء القبض على 16 شخصا وهم في حالة سكر، وإلقاء القبض على 3 متهمين ببيع وترويج الخمور البلدية.

تم وإلقاء القبض على متهمين بحوزتهما كميات متفاوتة من المخدرات، بجانب إبادة 27 جركانة بلح مخمر معد للتصنيع و 13 عبوة من الخمور محلية الصنع، وضبط مبالغ مالية مشبوهة وعربة توسان وعربة آكسنت يشتبه في سرقتها من ولاية الخرطوم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت المواد ” 78/79″ من القانون الجنائي والمواد “20/15” أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة 100 من قانون الإجراءات الجنائية.