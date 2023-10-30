رأي ومقالات

عبد الماجد عبد الحميد: للذكري والتاريخ

2023/10/30
عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد

• للذكري والتاريخ ..
• قبل سقوط الإنقاذ بأشهر سارع معارضوها إلي رفع عقيرتهم بشتم كل مايمت للإنقاذ بصلة .. البشير ..إنجازات الإنقاذ الظاهرة وغير الظاهرة ..
• هتف المعارضون بسخرية لاذعة ..معليش ماعندنا جيش ..
• وهتفوا شامتين ضد الشرطة ..
• وصاحوا بأعلي صوتهم ..الجوع ولا الكيزان ..
• سقطت الإنقاذ .. وأظلهم زمان القحت الثوري ..تاهت الأمة ..ضاعت معالم الدولة ..
• ثم دارت ساقية الجوع والعطش ..
• عاثت9 طويلة في الأسواق ..
• غاب البوليس .. وحضر الخوف ..
• هتفوا لحميدتي الضكران الأدّب الكيزان ..

• راهنت قيادات الثورة المصنوعة علي الجَهَلة وأنصاف المتعلمين ..عشنا زماناً أُوسِد فيه الأمر إلي غير أهله فقامت قيامة فسادُ الأمورِ في حينها ..

• ودارت الأيام ..
• استصغر حميدتي وكلاب صيده المُعلّمة في الحرية والتغيير الشعب السوداني .. زينوا له طريق الوصول إلي السلطة عبر انقلاب عسكري حشد له كل قوته التي قال أمامها ذات سَكْرة : من أشدُّ منّا قوة ..

• فوجئ الطائش والمطاميس أن الشعب أقوي .. والردة مستحيلة ..
• واليوم .. ومن باب العظة والعبرة فليتوقف الذين يساندون مليشيا التمرد ويتمنون في خاصة أنفسهم خسارة الجيش السوداني نكاية في غول اسمه الكيزان !!

• تذكروا ياسابلة الأسافير أنكم هتفتم ذات نزوة ثورية الجوع ولا الكيزان ..حاصركم الجوع وغاب الكيزان !!

• تذكروا أنكم هتفتم لقائد المليشيا فكانت بروفة فض الاعتصام مقدمة لحوادث القتل والنهب والسرقة التي شملت كل السودانيين ..كيزان وأميين ..بعثيين وشيوعيين !!

• تذكروا هذا التاريخ القريب وانفضوا أيديكم ودواخلكم من دعم ومناصرة مليشيا التمرد حتي لا تبكوا ذات علي أشلاء وطن يعوث فيه الرعاع فساداً .. وستبكون يومها ( معليش ضيعنا الجيش) .. ولن تجدون يومها من يمسح دموعكم..
• كفوا أيديكم حتي لاتستبينوا النُّصح ضُحي الغد..

عبد الماجد عبد الحميد

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