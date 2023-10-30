



قبل أيام كشفت في منشور بعنوان ( من داخل المليشيا – تطورات المشهد القادم ) معلومات عن خطتها القادمة بعد فشلها في الإستيلاء على العاصمة . ثم أعقبته بمنشور آخر علقت فيه على ردود الفعل على ماكتبته و اختتمته بالإجابة على سؤال أحد المختصين عن إحتمال إستنساخ النموذج الليبي في السودان و أوردت عدة نقاط تشابه بين الحالة الليبية و الحالة السودانية !!

إلا أن بعض (السطحيين) و بعض أصحاب (الغرض) من ناشطي (السوشيال ميديا) و بسبب ما كتبته قاموا بالتطاول علي و ( قلَّوا أدبهم ) بل إن أحدهم و في بث مباشر ذكر أنني ( جنجويدي ) !!

ثم لاحقاً جاءت تغريدة للسيد لمبارك الفاضل و أخرى لكاميرون هدسون و مقالات لعدد من كبار الصحفيين و مجريات الأحداث لتؤكد صحة ما نشرته بل إن هدسون ذكر في تغريدته أن المليشيا حسب مصادره تتجه لإعلان حكومتها من مدينة الجنينة !!

النموذج الليبي هو ما ظللت أحذر منه منذ سقوط نظام الإنقاذ في 2019 و تناولت ذلك في عدة مقالات و تسجيلات صوتية لكنها للأسف لم تجد آذاناً صاغية !!

# أنا موجود في السودان منذ أبريل 2022 و لم أغادره قط !!



التسجيل كان في نوفمبر 2022

حاج ماجد سوار

