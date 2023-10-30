



قرأت بوست لود المراغنة يسخر فيه ويقول كيف لا تسقط نيالا وقد سقطت من قبلها الخرطوم..



وأنا اقول لنسيب طه الحسين لم ولن تسقط الخرطوم أو نيالا ومن يدافعون عنها رجال أبطال فارقوا الاهل والولد وجعلوا الخنادق مساكن لهم وحفروا قبورهم بأياديهم

وأمثالك يرقصون في أعياد الميلاد ويلتقطون السيلفي على جوانب أحواض السباحة..

فالتصمت أيها الرخيص فلو أن من يدافعون عن تراب هذا الوطن مثلك لسقطت سماؤها وأنطبقت على أرضها..

هذه الحرب أنتم من أشعلتموها وانت من الذين توددوا وتمسحوا في جلابية حميدتي..

هذه الحرب لن تقف والعملاء والمرتزقه جعلوها سببوه يعيشون منها..

جميعنا نريد لهذه الحرب أن تتوقف اليوم قبل الغد نريد لشعبنا أن يعيش بكرامة وعزة لكنها لن تقف بالطريقة التي تريدونها وتخططون لها أنكساراً وانتصاراً لمليشيا الدعم السريع..

#ام_وضاح