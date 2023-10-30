ام وضاح: وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان





على القيادة العليا التي تقود البلاد الآن أن تعلم أن المشهد السوداني لن تشكله لقاءات قحت المسمومة في أديس أو إجتماعات الحركات المسلحة في جوبا أو حتى مفاوضات جدة..

المشهد السوداني ستشكله بندقية الجيش السوداني الذي لا يخوض الآن معركة الكرامة فقط من أجل المواطن والوطن ولكن يخوض المعركة ليحفظ هيبة الجيش السوداني الذي لم يكسر أو يهزم من قبل..

هذه المعركة ياسادة فقدنا فيها دماء غالية وشهداء بذلوا أرواحهم رخيصة من أجل هذا التراب ولن نقبل خياناتهم بأي صفقات سياسيه تعيد تدوير وجوة وإسماء ظلت تقف طوال هذه المعركة موقف الحياد المخجل بل ظلت تتفرج على جيشنا وهو يتصدى للمؤامرة ويدفع وحده الفاتورة الباهظة..

لذلك نصطف كامل الاصطفاف خلف قواتنا المسلحة ونفوضها تماماً لحسم المعركة وهي قادرة على ذلك رغم المؤامرات والدسائس وخناجر الغدر الموجهة إلى ظهرها

هذه المليشيا وقبلها زراعها السياسي قحت لامكان لهم في المشهد السوداني بأمر الشعب السوداني وجيشه العظيم حتى لو رسمت لذلك قوى خارجية أرادت أن تتحكم في مصير وأرادة هذا الشعب الذي لن يفرض عليه أحد أي خيار أو أي اتفاق..

#ام_وضاح