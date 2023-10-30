ضبط عدة حالات سمسرة من خارج القنصلية المصرية بولاية البحر الأحمر

كشف العميد شرطة د . ادم عبدالرحمن عبدالله مدير ادارة شرطة البعثات الدبلوماسية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة عن ضبط عدة حالات سمسرة من خارج القنصلية المصرية بولاية البحر الاحمر تم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم ٫ مناشداً المواطنين بضرورة العمل على امتلاك التأشيرة عبر الطرق الرسمية وعدم التعامل مع اي شخص حتي لايكونوا ضحية لممارسات تكلفهم فقدان اوراقهم الهجرية او اموال خاصة وان التاشيرة تمنح من قبل السلطات المصرية مجانا .