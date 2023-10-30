جرائم وحوادث
ضبط عدة حالات سمسرة من خارج القنصلية المصرية بولاية البحر الأحمر
كشف العميد شرطة د . ادم عبدالرحمن عبدالله مدير ادارة شرطة البعثات الدبلوماسية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة عن ضبط عدة حالات سمسرة من خارج القنصلية المصرية بولاية البحر الاحمر تم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم ٫ مناشداً المواطنين بضرورة العمل على امتلاك التأشيرة عبر الطرق الرسمية وعدم التعامل مع اي شخص حتي لايكونوا ضحية لممارسات تكلفهم فقدان اوراقهم الهجرية او اموال خاصة وان التاشيرة تمنح من قبل السلطات المصرية مجانا .
أكد العميد شرطة د . ادم عبدالرحمن عبدالله مدير ادارة شرطة البعثات الدبلوماسية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد على التنسيق والتعاون مع القنصلية المصرية فيما يختص بترتيب وتنظيم المواطنين القادمين للحصول علي التاشيرة.
وكشف القنصل العام لجمهورية مصر العربية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة عن منح التأشيرة فورا لاصحاب الأمراض والحالات الخاصة الذين لاتسمح حالتهم المرضية بالانتظار فيتم منحهم التأشيرة لهم ومرافقيهم فوراً.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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