بالصور.. لليوم الثاني على التوالي شرطة محلية عطبرة وشرطة محلية الدامر في عمل منعي مشترك بعطبرة

وإستهدفت الحملة بؤر الجريمة والظواهر السالبة في عدة مواقع بمدينة عطبرة على رأسها حي الوحدة مناطق الجكو ومربعات 6/8/9/10/11 وأسفرت عن الآتي:-

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت المواد 78/79 من القانون الجنائي والمادة 100 من قانون الإجراءات الجنائية وتجدر الإشارة إلى الأثر الأمني الإيجابي الذي تركته الحملة حيث ظلت المواقع التي استهدفتها مصدر شكاوى وتهديد لمواطني عطبرة وتعد هذه الحملة بداية لتركيز الجهود المنعية عليها للقضاء على كافة الظواهر السالبة والأنشطة المخالفة للقانون.

المكتب الصحفي لشرطة السودان