جرائم وحوادث
بالصور.. لليوم الثاني على التوالي شرطة محلية عطبرة وشرطة محلية الدامر في عمل منعي مشترك بعطبرة
تواصلت لليوم الثاني على التوالي الحملات المنعية المشتركة الكبرى بقوة قوامها شرطة محلية عطبرة وشرطة محلية الدامر والشرطة الأمنية والمباحث ومكافحة المخدرات بالإضافة للمشاركة الفاعلة لإستخبارات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة بالولاية
وإستهدفت الحملة بؤر الجريمة والظواهر السالبة في عدة مواقع بمدينة عطبرة على رأسها حي الوحدة مناطق الجكو ومربعات 6/8/9/10/11 وأسفرت عن الآتي:-
إزالة 35 راكوبة عشوائية كانت تستخدم في بيع وترويج الخمور محلية الصنع والمخدرات
ضبط 200 عبوة متفاوتة الحجم من الخمور البلدية + 13 جوال بلح معد لصناعة العرقي
القبض على 5 متهمين في حالة سكر و 3 متهمين بتصنيع وبيع الخمور البلدية.
الإشتباه في عدد 2 شاشة + كمبيوتر + جهاز رسيڤر + فرن كهربائي + موتر اكس 100 + 3 سماعات
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت المواد 78/79 من القانون الجنائي والمادة 100 من قانون الإجراءات الجنائية وتجدر الإشارة إلى الأثر الأمني الإيجابي الذي تركته الحملة حيث ظلت المواقع التي استهدفتها مصدر شكاوى وتهديد لمواطني عطبرة وتعد هذه الحملة بداية لتركيز الجهود المنعية عليها للقضاء على كافة الظواهر السالبة والأنشطة المخالفة للقانون.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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