لماذا اللايف من الموقع X





▪️جاءت ثقافة (اللايف من الموقع X) في مظاهرات سبتمبر اللعينة حيث يقف الناشط ومعه بعض القطيع ويقوم بتصوير اللايف بأنهم ترسوا الموقع الفلاني وعدد ال حشد الموجود وبذلك يقبض حافزه من الجهة التي تدعم المظاهرات.

▪️ولأن القحاتة والديسمبريين هم أعوان للدعامة قاموا بنقل هذه الثقافة من الترس إلى الارتكاز والموقعx المستهدف وبذلك يتم تحفيز هذه القوة وقائدها الذي تصور.

▪️في معركة نيالا قام عبدالرحيم دقلو نائب قائد الدعم السريع أن يثبت للامارات بأنه استلم الفرقة ١٦ وهو أوفى بوعده ليستلم الحافز الذي يعتبر دعم كبير للتمرد وللمفاوضات والقحاتة في للخارج.

▪️كان السياسيون في اديس أبابا ينتظرون هذه اللحظة الحاسمة التي تعضد من موقفهم امام الداعمين، لكن بعد لايف عبدالرحيم دقلو حتى الآن لم نر صورة ولا فيديو ولا حتى القنوات الداعمة تأتي بحديث عن نيالا وذلك لأن الطيران كان له عدسات كبيرة استطاعت ان تلتقط صورهم وهم مسافرون نحو السعير.

▪️الموقع X بحقل بليلة النفطي كان أيضاً تم تأكيد تصويره بواسطة كاميرات الطيران السوخوي والميج فكانت الصور أكثر وضوحاً والفيديو يحمل من غير انترنت لنظافته ودقة تصويره.

😎😎

احمد جنداوي