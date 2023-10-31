مكي المغربي: ما هي الرسالة التي ترسلها الحكومة بعدم تنفيذ قرار محكمة عليا نهائي؟





ما هي الرسالة التي ترسلها الحكومة بعدم تنفيذ قرار محكمة عليا نهائي باعادة ضباط شرطة مفصولين بخطاب إتضح انه ملعوب ولم يصدر من الحكومة ذاتها؟ الطبيعي انو الحكومة تحقق في الأيادي المجرمة المشبوهة التي لعبت في الأمر .. المريب جدا .. انا لم تفعل ذلك .. بل لم تنفذ الحكم.

الرسالة .. أنا لا اكترث للقضاء، هو مجرد كيان صوري .. أو الرسالة الأقبح هي أنني لا استطيع أن اتجاوز الجهة التي لعبت في الخطاب .. هي أقوى مني .. حتى لو تحولت ذكاء صناعي .. أو هنالك جهة خارجية تمنعني .. في كل الأحوال .. رسالة رديئة للغاية وتعني أن الظلم باق ولا عدالة مرجوة، وأن اللعنة والمحق تنزل علي الحكومة ليل نهار.

ما هي الرسالة التي تصل الضباط المفصولين ومن في الخدمة وأي موظف وطني غيور .. لا عدالة .. ولا تعشم في الانصاف .. وهنالك من يلعب بالوطن كله ولا تستطيع الحكومة ايقافه .. عاجزة أو متفقه معه .. ولذلك لا تخلص في العمل لانه لا جدوى من ذلك.

السيد الرئيس البرهان والسيد وزير الداخلية .. رجعوهم .. واعيدوا لهم حقوقهم وترقياتهم .. واحمدوا الله انو البلد فيها قضاء بصحح الدولة وبوقف العفن السياسي والاجنبي وتدخله في القوات النظامية.

واعتذروا ليهم وللقضاء السوداني.

مكي المغربي