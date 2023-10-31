



▪️الكل يخشى جملة (تقسيم السودان) وكأنه يعيش في جنة ويحكمه الأقوياء، تم استدراج السودان من وهن إلى وهن حتى وقف الآن أمام مقصة الإعدام، تقسيم السودان أصبح وارد وكل دولة (إقليم او إقليمين) تعتمد على نفسها.

▪️في سابق السنين كانت عيون الشعب في الخرطوم لما لها من جمال وعمران وحياة تختلف عن بقية الولايات، اليوم الخرطوم خربة وتم دكها وخرابها لذات الغرض (التقسيم)، لكن المحظوظ والواعي هو من حافظ على (سرير في مستشفى منطقته).!!

احمد جنداوي

