عنتر حسن: لاعلاقة لهم بالسودان ومنهم قادة لم يروا الخرطوم الا بعد الحرب





الشيخ والصديق المغفور له بإذن الله محمد سيد حاج تنبأ بما سيحدث بقرائن الاحوال، كان له أفق سياسي وفهم عميق للواقع أكثر من ساستنا الذين لا فهم لهم ولا وطنية ولا هم لهم سوي الكراسي والمناصب.. الوضع حقيقة أصبح صعبا للشعب السوداني ولقواتنا المسلحة..



مطارات الدول المجاورة كل يوم تنزل اطنان الأسلحة لصالح المتمردين بكذبة المساعدات الإنسانية .. ودول مجاورة وقفت مع المؤامرة من أجل المال والمحافظة على سلطاتها .. جنوب دارفور وغرب دارفور امتلات بالمرتزقة و دنستها الميليشيات القادمة من شتات عرب غرب أفريقيا أيضا من أجل المال والبلد يدمر … وبداوا في التوغل في كردفان ومناطق البترول وتوسعت الصراع..

وما يندي له الجبين ان من ينفذون المخطط التامري و يتحدثون باسم السودان لاعلاقة لهم بالسودان ومنهم قادة لم يروا الخرطوم الا بعد الحرب.. لذلك لن يهمهم تدمير البلاد ولا فنائه..

وساسة من الداخل يتامرون معهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة من أجل السلطة في صراع أحزاب اهلك البلاد والعباد يا قحاته يا كيزان او طوفان الدمار والخراب..

ورغم هول المؤامرة وما خطط له من سنوات للاستيلاء على السودان بأكمله او تقسيمه كما في ليبيا سوريا اذا فشلت المخطط .. الا ان قواتنا المسلحة برغم ضخامة المؤامرة صامدة صمود يشهد له التاريخ.. وكلما توسعت الصراع ستستنزف طاقة وموارد الجيش عدة وعتاد وجنود.. ويجب أن يغير الجيش استراتيجيتها والا فان مصير السودان سيكون كارثيا على الجميع. لكن الله غالب علي امره

د. عنتر حسن