



لماذا لا يرغب الدارفوري في الوسط عادة في العودة ؟

سكان الكنابي مستفيدين أضعاف أندادهم مزارعي دارفور !!

كلما توغلت وعددت مصادر دراسة نظام الحاكورة والحواكير وما يرتبط به من إدارة أهلية وأسماء وتبعيات وجدتني أعثر على إجابات على أسئلة متداولة.

وكثير من المصادر من أكاديميين دارفوريين وأهل مكة أدرى بشعابها يؤكدون أن المزارع في دارفور يمثل الإنسان في أسفل الهرم الإجتماعي والمادي وأن المزارع الدارفوري هو الطبقة السفلي المحتقرة التي يعتاش عليها كل من فوقه من شيوخ وعمد وشراتي وملوك ولا يتبقى للمزارع في النهاية سوى الفتات وسقف الفقر يعيش محبوسا تحته عبر الأجيال والحقب.

طبقة المزارعين وفقا لإفاداتهم تسمى أولاد مساكين ، وكل من فوقهم من المتطفلين على عرقهم إسمهم أولاد السلاطين.

الكنابي :

يأتي وليد مسكين الدارفوري لمجتمعات المشاريع الزراعية الكبرى في وسط السودان فيسكن في بيئة بسيطة ويعمل بالشراكة مع الشمالي الكسلان الكسول مالك الحواشة ، وسمعت في بعض جلسات المعارف من منطقة مشروع الجزيرة أن الشراكة تصل أحيانا إلى 50% بل يبلغ كسل الشمالي مالك الحواشة أنه قد يفوض الكنباوي إداريا ومحاسبيا ويتقبل أية أرباح يجود عليه بها في نهاية الموسم باعتبارها تمثل فعلا النسبة المتفق عليها !

إذن هذا الوسط جنة علاقات إنتاج وأرباح لا يحلم بها وليد مسكين في الحاكورة التي كانت تستضيف آبائه وأجداده ، والكثيرين منهم استفادوا لدرجة أنهم اشتروا الحواشات واشتروا القطع السكنية في بعض القرى وبنوا وعمروا ودخل أولادهم المدارس وتخرجوا من الجامعات والكثيرين من أبنائهم صاروا مدراء وملاك شركات وأعمال ويأتون بسياراتهم الفارهة لزيارة أهلهم في الكنابي.

إذن بحق رب السماء والأرض أين هو الظلم المفترض الذي تحاول حركات الزغاوة المسلحة الاستثمار فيه حين تتجول بينهم وتحاول تبني قضية الكنابي المختلقة من شباب باحث عن الزعامة منحدر من أصلاب رجال وأرحام أمهات وجدوا في الوسط الإنعتاق والتحرر من ربقة قيود وأغلال إحتكار حواكير دارفور التي لو ظلوا فيها لما كانوا يكونون أكثر من أولاد مساكين.

الحل الوحيد بنظري لقضية الكنابي المختلقة أن ينفض إنسان الوسط والجزيرة عن نفسه أغلال الكسل والترفع عن العمل وأن تنزل الأسرة كلها لحواشتها للعمل والإنتاج ولو كان بيدي القلم لأصدرت أمرا بأن لا يعمل في المشاريع الجديدة إلا أبناء المزارع أو أبناء منطقة المشروع درءا لفتن الأطماع التي سوف تنشأ في المستقبل.

#كمال_حامد 👓