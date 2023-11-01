حاج ماجد: رسائل مختصرة في بريدهم
رسائل مختصرة في بريدهم
* الرسالة الأولى :
إلى الوساطة الأمريكية السعودية :
أذا كنتم فعلاً صادقين و راغبين في إيقاف الحرب في بلادنا يجب عليكم أن تقنعوا حليفتكم الإمارات بإيقاف دعمها للمليشيا بالسلاح و العتاد فستتوقف الحرب تلقائياً !!
* الرسالة الثانية :
إلى الفريق البرهان :
لا تخذل شعبك و جنودك المقاتلين و الشهداء الذين ارتقوا منذ اليوم الأول للحرب و ما يزالون حتى اليوم ، و يجب عليك بصفة خاصة أن تتذكر شهداء الحرس الرئاسي الذين قدموا أرواحهم فداءا لرمزيتك كقائد عام و رئيس لمجلس السيادة !!
* الرسالة الثالثة :
إلى وفد القوات المسلحة في جدة :
لا تخضعوا للضغوط مهما تكاثفت فخلفكم شعب قدم كل التضحيات و صبر و صابر و رابط و ساندكم و تراصت صفوف أبنائه معكم من أجل هزيمة المؤامرة و القضاء على التمرد !!
و لتعلموا أن شعبنا لن يقبل بأي هدنة أو إتفاق يعيد المليشيا الإنقلابية المتمردة المجرمة و جناحها السياسي إلى الواجهة مرة أخرى !!
* الرسالة الرابعة :
إلى الشعب السوداني :
يجب علينا جميعاً أن نواصل الصمود خلف قواتنا المسلحة الباسلة دون تردد أو تأثر بالدعاية الإعلامية الكاذبة للمليشيا و جناحها السياسي ( قحت ) !!
* الرسالة الخامسة :
إلى العالم أجمع :
سيظل الشعب السوداني العظيم عصياً أمام كل مؤامرات قوى الشر الإقليمية و الدولية التي تستهدف هويته و أرضه و خيراته و سينتصر بإذن الله و لكنه لن ينسى مواقف من ساندوه و من تآمروا عليه و سيكافئ كل على فعله !!
#ما_بعد_الحرب_ليس_كما_قبلها
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
31 أكتوبر 2023
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