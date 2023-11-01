🔴 خبير امريكي: دقلو ممنوع من الظهور في جدة وستوقع شخصية أخري من مليشيا التمرد خارج الوفد الحالي





• وفد المخابرات الأمريكية الذي يتابع عن قرب مفاوضات جدة بين وفد القوات المسلحة السودانية ووفد مليشيا التمرد بدا ( مرتاحاً) لخط سير التفاوض .. ومبعث هذه الراحة تعود إلي خلفيات ومقدرات وفدي التفاوض حيث يري الجانب الأمريكي إنه فوجئ بسهولة التعامل مع كل طرف وذلك لغياب تجارب تفاوض سابقة خاصة وفد مليشيا التمرد والذي يكثر أعضاؤه طلب التشاور مع طرف خارجي من وقتٍ لآخر ..

حيث لم يسبق لأي من أعضاء وفد التمرد المشاركة في تجربة مماثلة ..

• أماالوفد المفاوض باسم الجيش السوداني يضم قيادات عسكرية رفيعة ( ضابط بحرية ،الضابط المسؤول عن العلاقات الدولية في الجيش والضابط مسؤول عن القانون الدولي بالقضاء العسكري) ..

• يقول أحد ضباط المخابرات الأمريكية في مفاوضات جدة إنه يستغرب غياب ( رجال أقوياء داخل غرف التفاوض المظلمة) .. ويضيف أنه لاحظ حرص أحد وفدي التفاوض علي التوصل لاتفاق بأقل الخسائر دون أن يسميه !!

• وأضاف الخبير الأمني الأمريكي أنه كان يعتقد بوجود جهة سياسية منظمة تقف خلف كواليس وفد الجيش المفاوض علي غرار ما كان يحدث في مفاوضات نيفاشا ومفاوضات أخري مع الحركات والجماعات المسلحة أيام حكومة البشير !!

• وفجّر الخبير الأمريكي مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن الCIAأعدت مسبقاً frame work لن تخرج المفاوضات في خواتيمها عن إطاره العام .. والتزم المتحدث الأمريكي الصمت عند التعليق علي الطريقة التي تم بها اختيار وفد مليشيا التمرد لكنه قال إن عبدالرحيم دقلو ممنوع من الظهور في جدة وستوقع شخصية أخري من مليشيا التمرد خارج الوفد الحالي ، ستوقع علي الاتفاق حال تم تجاوز النقاط الخلافية غير العميقة علي حدقوله ..

• تم التقاط هذه الدردشة من جلسة قهوة بردهات مقر المفاوضات بجدة ..

• لاعزاء لجماهير الشعب السوداني العظيم !!

عبد الماجد عبد الحميد

