أردول: احتواء الاسلاميين ومصالحتهم افضل من تحويلهم الى حركة مسلحة





تتدافع اطراف دولية وداخلية كبيرة بدفع وتاييد للدعم السريع درءاً من خطورة الاسلاميين او الكيزان كما يسميه السودانيون والفلول كما يسميه قادة الدعم السريع ، هذا التدافع مرده احداث اقليمية خارجة عن ارادة السودان والسودانيين ولكن لسوء حظهم اصبح المسرح الان هو بلدهم، تحمل هذه الاطراف الدعم السريع فوق طاقته ليقاتل لها مشروعه، وهنا نستطيع القول انهم يحاربون في اليمن الاخرى او في قطاع غزة الافريقية.

الحقائق الماثلة التي لاجدال عليها هو ان الدعم السريع ابنة الحركة الاسلامية كانت قد انشئت كبندقية مستأجرة لقتال حركات المقاومة المسلحة ذات الطابع العلماني في السودان والتي ينتمي اغلبية سكانها الى القوميات الافريقية، وبالتعبئة الدينية تارة والاثنية غالبا واسباب اخرى متعلقة بالفقر والتغيير المناخي هي ما جعلت التجنيد لها يكون سهلا وسريعا، فضمت في صفوفها ولاعتبارات اخرى قوميات خارج حدود السودان.

اندلع قتال الدعم السريع في ١٥ ابريل ٢٠٢٣م ضد القوات المسلحة بسبب الاتفاق الإطاري الذي دعمته الالية الرباعية وهي مكونة من (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والامارات) وسهلته الالية الثلاثية المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والايقاد.

القوات المسلحة التي تم اضعافها منذ سقوط نظام الرئيس عمر البشير ابريل ٢٠١٩م بالتجاهل وعدم التجديد والتسليح والتطوير او بتمكين وانتشار الدعم السريع وزيادة عددها على حسابها، كانت غير مستعدة تماما للحرب بل تجاهلت قيادتها كل التقارير التي تتحدث عن استعداد الدعم السريع للحرب وبل تعاملت بقسوة مع من يحذرون من خطورة الدعم السريع.

وتم ذلك بسبب ان هنالك اعتقاد كبير بان القوات المسلحة تعتبر احد اوكار الحركة الاسلامية التي يجب التخلص منها، وهذه الجزئية هي مربط الفرس، وبالفعل اخترقت الحركة الاسلامية إبان فترة حكمها للقوات المسلحة بشكل كبير سيما الداخلين الي الكلية الحربية، ولكن ما جرى منذ العام ٢٠١٩م من احالات لضباط في الجيش كان بسبب التخلص من هذه المجموعات، الا ان الغريب في الامر ان كل من تخلصت منهم القوات المسلحة كضابط رساليين تم استيعابهم في الدعم السريع الذي يعتقد انه الان يخوض الحرب ضدهم !!.

منذ بدء الحرب صعدت الالة الاعلامية الحربية للدعم السريع وحلفائها خطاب محاربة الاسلاميين وقد لقى الخطاب رواجا كبيرا في الخارج ولكنهم في الداخل ارتكبوا جرائم كبيرة اضعفت من حجتهم داخليا بقتال الاسلاميين والتخلص من الكيزان والفلول، بل ان العديد من المواطنين يفضلون حكم الاسلاميين على البشاعة التي تعاملوا معها والجرائم التي ارتكبت.

الان دفعت الاحداث بعد عمليات طوفان الاقصى لحماس بعض الاطراف لتعجيل دعم الدعم السريع لحسم المعركة ، ولكن هذه حسابات نعتبرها خاطئة لان الاسلاميين فعلا الان جزء من المعركة ضد الدعم السريع ولكن هذه المرة مدفوعين بارثهم القتالي المعروف ومستندين على حاضنة اجتماعية تكونت بسبب انتهاكات الدعم السريع، فمرجح ان يرثوا ترسانة الجيش وبنيته التحتية للتحول لحركة مسلحة ستكون اخطر من حركة حماس ، لذلك نرى ان احتواء الاسلاميين ومصالحتهم وضمان عدم ملاحقتهم يضمن استقرار السودان ويمنع التشظي الذي سيدفع الكثيرين للاستقطاب اليهم .

عدد كبير من السودانيين الذين ارتكبت ضدهم انتهاكات وكذلك القوميات التي مورست ضدها انتهاكات من الدعم السريع سابقا سوف تجد نفسها امام الحلف مع من يقاتل الدعم السريع وهي قاعدة جديدة للاسلاميين.