بالصور.. شركة جوهرة كادوقلي تتكفل بغرامات نزيلات سجن عطبرة وإطلاق سراحهن





تمكنت مبادرة شركة جوهرة كادوقلي للحلول المتكاملة من إطلاق سراح نزيلات سجن عطبرة المحلي البالغ عددهن 19 نزيلة بعد تسديد الغرامات المقررة عليهن.

وجاءت المبادرة بتنسيق مشترك بين إدارة الشركة متمثلة في مديرها العام المهندس عصام الدين الأمين وقوات السجون بالولاية متمثلة في إدارة سجن عطبرة المحلي والمقدم شرطة أبو القاسم محمد إبراهيم مدير إدارة الإنتاج بسجون الولاية.

وجرى تسديد مبالغ أحكام النزيلات خلال إحتفالية صغيرة بجناح النساء بسجن عطبرة شرفها بالحضور الفريق شرطة عماد حسن محمد إبراهيم المدير الأسبق لقوات السجون.

وأشاعت المبادرة اجواء من الفرحة والسعادة وسط النزيلات اللائي تعهدن بالإندماج الإيجابي في المجتمع والعمل على الإعتناء بأسرهن بعد تجربة السجن شاكرين لمنسوبات سجن عطبرة حسن التعامل والإسراع في تلبية الإحتياجات.