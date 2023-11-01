جرائم وحوادث
لجنة أمن محلية سنار تقف على حادث مقتل التاجر حسن عمر مصطفى
ظل المدير التنفيذي ولجنة أمن محلية سنار يتابعون عن كثب من موقع الحدث إجراءات قضية مقتل التاجر حسن عمر مصطفى الذي وجد مقتولا داخل منزله المخصص لتخزين البضائع بحي تكتوك المجاور لسوق سنار الكبير.
إلى ذلك قامت الشرطة ممثلة في إدارة الأدلة الجنائية (محلية سنار و ولاية سنار) بإجراءاتها، وكذلك تم الفحص بواسطة الطبيب الشرعي٬ وشهد حشد كبير من المواطنين تشييع الجثمان في الساعات الأولى من صباح اليوم .
وأكد المتحدثون أن مثل هذه الجرائم دخيلة على مجتمع مدينة سنار مؤكدين أن المجني عليه كان من رجال البر والإحسان ومن المهتمين بعمل الخير والمساهمة في العمل العام كتشييد المدارس والمستشفيات عن طريق منظمات المجتمع المدني وبصفته الشخصية.
سونا
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