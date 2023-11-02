



الموضوع ما محتاج قومة نَفَس

والوقت المناسب هو الآن

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يا سعادتك :

الجهات الخارجية الداعمة للتمرد و المليشيا تعمل علناً و نهاراً جهاراً و بلا حياء و قد كشفت دعمها عشرات التقارير الإستخبارية و الإعلامية لكبريات وكالات الأنباء و الصحف العالمية !!

و حركة الطيران الناقل للسلاح منها إلى أحد مطارات الدولة الجارة مرصودة و موثقة !!

و كذلك الدول التي فتحت مطاراتها و حدودها لنقل الأسلحة و العتاد و المرتزقة معروفة و مرصودة !!

يا سعادتك لو كنت مكانك لكلفت وزير الخارجية بالأمر و لو كنت مكان وزير الخارجية لأحلت الأمر للناطق الرسمي بإسم الوزارة و لو كنت مكان الناطق الرسمي بإسم الوزارة لدعوت لمؤتمر صحفي تحضره جميع الوكالات و الفضائيات المحلية و العالمية ثم أدليت بالتصريح المختصر التالي :

بعد رصد دقيق و مستمر منذ اللحظات الأولى للمحاولة الإنقلابية الفاشلة و تمرد مليشيا الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل الماضي فقد ثبت لحكومة بلادي و بالأدلة المادية و الإستخبارية الدامغة و نتائج التحريات التي قامت بها الجهات المختصة و المعلومات التي أمدتنا بها بعض الدول الصديقة أن ( دولة …….) هي الداعم الرئيسي للتمرد و للمليشيا بالأسلحة و العتاد و أن دولاً أخرى هي (…………………..) قد سهلت عبور المرتزقة عبر أراضيها و بالتالي فهي شريك أساسي في الإنتهاكات التي تعرض لها شعبنا من قتل و اغتصاب و تشريد و نهب و سرقة و تدمير للمنشئات العامة و الخاصة و البنية التحتية ، عليه فإن حكومة بلادي قررت :

1/ قطع علاقاتها الدبلوماسية مع هذه الدول و وقف كافة أشكال التعاون معها .

2/ التقدم بشكوى لمجلس الأمن و محكمة العدل الدولية و مجلس حقوق الإنسان و المؤسسات الإقليمية ضد هذه الدول مشفوعة بالوثائق و الأدلة .

3/ تحتفظ بلادي بحق الرد و المعاملة بالمثل إذا لم تقم المؤسسات أعلاه بواجبها في معاقبة هذه الدول على تجاوزاتها الخطيرة للقوانين و المواثيق الدولية و تهديدها لأمن و إستقرار دولة عصو في الأمم المتحدة و المؤسسات الإقليمية .

4/ عليه نطالب بسرعة الإجراءات و لن ننتظر طويلاً .

أما الجهات الداخلية الداعمة للتمرد و المليشيا فهي معروفة و مرصودة و لأنها داخلية يا سعادتك فيجب إحالة ملفها لجهاز المخابرات و الشرطة و النيابة العامة و القضاء لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .

و سيقوم الشعب السوداني يا سعادتك باللازم و سيوفي كل من تآمر عليه في الداخل و الخارج حقه كاملاً .

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

1 نوفمبر 2023