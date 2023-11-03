بالصور.. حادث مروري بولاية كسلا يؤدي إلى وفاة مواطن وإصابة (17) آخرين تم نقلهم للمستشفى





دونت شرطة المرور السريع بولاية كسلا اجراءات بلاغ تحت المواد( ٦٦/٦٢ أ ب ج) والخاص بانقلاب بص سياحي.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان المتهم الأول أثناء قيادته لبص شركة الرفاعى بالرقم( ٢٧٤ ن ب٦ ) يحمل ركاب فى طريقه من مدينة بورتسودان الي ولاية القضارف وعند وصوله ولاية كسلا بالقرب من محطة الكهرباء و أثناء تخطيه لعربة جامبو انحرف شمالا مما ادي الي انقلاب البص فى بحر الشارع.

و تسبب فى وفاة احد المواطنين و إصابة عدد( ١٧) شخص بأذى تم نقلهم لمستشفي كسلا لتلقي العلاج وفور ورود البلاغ تحركت شرطة المرور السريع الي مكان الحادث نقل المصابين وتسليم الجثمان للمشرحة بجانب فتح الطريق أمام حركة السير وان اسباب الحادث تعود للقيادة بأهمال مع عدم مراعاة قواعد التخطي تم انخاذ الاجراءات القانونية والمرورية اللازمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان