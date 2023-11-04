جرائم وحوادث
استشهاد المواطن أسامة العطا في الكلاكلة، جراء استهداف مباشر من مليشيا الدعم السريع
استشهاد المواطن أسامة العطا في الكلاكلة، جراء استهداف مباشر من مليشيا الدعم السريع.
□ قبيل استشهاده بيوم دخل عليه أفراد من الدعم السريع وسرقوا منزله أمام عينيه، وكان أن تحرك فورا لأقرب ارتكاز للمليشيا وبلغ عن حادثة النهب، وتم إرجاع كل المسروقات.
□ وفي اليوم الثاني وبعد أن تناول طعام العشاء مع جيرانه، عاد لمنزله ليجد مجموعة من أفراد المليشيا بانتظاره بالمنزل؛ فقتلوة أبشع قتلة وهربوا بعدها.
□ الشهيد رجل عصامي يعمل فراش في شركة العلاج بالأعشاب، وأحسن تربية أبنائه فتخرجوا في كليات جامعة الخرطوم.
□ ألا رحم الله الشهيد أسامة وأسكنة الفردوس الأعلى.
□ اللّهم عليك بقوات الدعم السريع فأنهم عاسوا في الأرض فسادا، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
عصمت محمود أحمد
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