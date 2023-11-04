



نعي أليم

قال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).

صدق الله العظيم

□ ببالغ الحزن والأسى تنعي لجان مقاومة المعمورة فقيد المعمورة مربع 69 طبيب بيطري دكتور /عبد الهادي أحمد فرح. □ قتل غدرا من مليشيات الجنجويد داخل منزله، حيث تم تهديده من قبل المليشيات، ولكن اختار ان يموت مدافعاً عن بيته وعرضه.

□ كان الفقيد عالما فذاً في مجاله، و تشهد له المحافل الخارجية التي مثَّل فيها السودان خير تمثيل.

□ تشهد له المعمورة بحسن جواره، وطيب معشره، وخدمته لأهالي الحي.

□ كان مصادماً جسوراً، لا يخاف في الحق لومة لائم، ظل الفقيد مرابطاً بالحي ومتفقدا لبيوت جيرانه طيلة فترة الحرب حتى غادرنا.

□ نحسبه عند الله شهيدا بأذن الله.

□ خالص التعازي لأسرته وإلى منطقه المعمورة.

□ وتتَوالى جرائم و أنتهاكات الجنجويد داخل منطقة المعمورة، بقتل الاهالي عمداً، وسرقة المنازل والاستيلاء على ممتلكات السكان.

□ المجد و الخلود لضحايا الحرب اللعينه، والعار لقوات مليشيات الجنجويد

3 نوفمبر 2023م

عصمت محمود