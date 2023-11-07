بالصور.. مجهودات متعاظمة للمباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهر النيل في تتبع منهوبات ولاية الخرطوم

فقد تمكنت المباحث والتحقيقات الجنائية من توقيف 4 متهمين أقروا بإستلامهم لعدد 525 لوح من الصاج المستخدم في صناعة الثلاجات كان مدير مبيعات شركة ليبهر قد دون بلاغا جنائيا لدى قسم شرطة الحصاحيصا يفيد فيه بتعرض مخازن الشركة بأمدرمان للنهب والتخريب.