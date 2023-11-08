🔴 مفاوضات جدة.. لاعزاء للمواطنين الذين كانوا ينتظرون سطراً عن منازلهم المحتلة والمنهوبة





• المخرجات الهزيلة لبيان مفاوضات جدة تؤكد ما قلناه سابقاً .. وفد التفاوض الذي يمثل القوات المسلحة السودانية بلاخبرة سياسية ولهذا سجلت المليشيا أهدافاً كثيرة في مرمي المفاوض الذي كانت منتظراً منهم التأكيد علي قضايا المواطنين السودانيين الداعمين للجيش لا الاستجابة غير المبررة لهطرقات كلاب صيد المليشيا التي تم تضمينها نص البيان الهزيل للوساطة التي أثبتت هي الأخري أنها تفتقر للخبرة في شأن وطبيعة القضية موضوع التفاوض !!

• بيان الوساطة الذي أكد فشل المفاوضات يطرح من ناحية أخري سؤالاً مهماً : ماذا حقق وفد الجيش السوداني من هذه الجولة ؟!

• الإجابة في سطور البيان الهزيل .. والبداية القادمة تتطلب من حلفاء الجيش في الميدان تحسس مقاعدهم ومسدساتهم !!

• لاعزاء للمواطنين الذين كانوا ينتظرون سطراً عن منازلهم المحتلة والمنهوبة فإذ بهم يكونون وجهاً لوجه أمام الحقيقة الصادمة ..هذه القضية لم تكن ضمن أولويات الوسطاء الذين كانوا وسيكونون أكثر حرصاً علي دعم مليشيا التمرد !!

• مرة أخري .. القوات المسلحة السودانية تحتاج إلي عقل سياسي مساند .. وأولي خطوات المعالجة النظر في الحصاد الكارثي لوفد الجيش المفاوض بجدة !!

عبد الماجد عبد الحميد

