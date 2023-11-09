إلى قادة الجيش.. بالمختصر المفيد (شعبنا عزيز فلا تذلوه)





إن شعبنا صاحب الفاتورة الأعلى في حرب تحالف (المليشيا / قحت) و قوى الشر الإقليمية و الدولية على الدولة السودانية ، الصابر على التضحيات و هول الحرب التي دفع ثمنها كل بيت و أسرة سودانية و رغم كل ذلك لم يبخل بالدعم و المساندة و اصطف عشرات الآلاف من شبابه و شيوخه في القتال إلى جانب القوات المسلحة الباسلة إستجابة لنداء الإستنفار الذي أطلقه القائد العام و بذلوا دماءهم و أرواحهم في معركة الكرامة و ما يزالون :

* لن يقبل بأي إتفاق يتجاوز ما ارتكبه هذا التحالف المشئوم من جرائم و فظائع و انتهاكات في حقه ( قتل – إغتصاب – سلب و نهب ممتلكاته – إحتلال منازله و تشريده – تدمير مؤسسات دولته و بنيتها التحتية ) !!

* لن يقبل بأي إتفاق يتجاوز ما وقع من جرائم حرب و إبادة و تصفية عرقية في الجنينة و بعض مدن دارفور راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء !!

* لن يقبل بأي إتفاق يصمت عن محاسبة الدول التي مولت و دعمت حرب المليشيا و أمدتها بالسلاح و العتاد و تلك التي فتحت مطاراتها لنقل الأسلحة و الذخائر و سهلت مرور المرتزقة عبر حدودها لتدمير بلادنا !!

* لن يقبل بأي إتفاق يهدف إلى إعادة الأوضاع في البلاد إلى ما قبل 15 أبريل !!

* لن يقبل بأي إتفاق لا يعيد إليه كرامته و عزته و حقوقه المنهوبة !!

( إن شعبنا عزيز فلا تذلوه )

#كتابات_حاج_ماجد_سوار

8 نوفمبر 2023