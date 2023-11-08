بالصور.. شرطة ولاية الجزيرة (مباحث شرطة محلية مدني الكبرى) تضبط كمية من المسروقات والمنهوبات

بناءً على معلومات توفرت لدى مباحث شرطة محلية مدني الكبرى بدخول كمية من الادوات الكهربائية المنهوبة والمسروقة من ولاية الخرطوم الى ولاية الجزيرة وهي عبارة عن (غسالات_ مكيفات_ شاشات_ لاب توبات_ واوني منزلية) تمكن تيم بقيادة ضابط تحت إشراف مدير شرطة المحلية العميد شرطة مبارك ابكر ومتابعة رئيس قسم المباحث من ضبط كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية بمنطقة حلة محجوب واوقفت ثلاثة من المتهمين تم اتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية حيالهم بقسم شرطة مدني الأوسط.

هذا وقد اشاد العميد شرطة مبارك ابكر مدير شرطة المحلية لدى وقوفه علي الضبطية بجهود ويقظة أفراد المباحث وقام بتحفيز التيم الذي قام بتنفيذ الضبطية مبيناً بأن شرطة المحلية وضعت خطط أمنية لفصل الشتاء للحد من الجريمة والقضاء على الظواهر السالبة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان