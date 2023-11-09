ام وضاح: الني للنار





لو أن وفد التفاوض لجدة كانت على رأسه حاجة نفيسة جارتنا في الحي ومعها نساء الجمعية اللائي سرقن وشردن من منازلهن لحققن انتصاراً ومكاسب في جولات التفاوض بجدة أمام وفد المليشيا المنتهك للحرمات بعلم وقناعة دول الوساطة نفسها..

ووفدنا للأسف ومنذ اللحظات الأولى قدم تنازلات أفضت لهذه النتيجة الكارثية..

وفدنا السجمان فعل عكس حديث الفريق أول كباشي تماماً الذي قال فيه أن وفد التفاوض سيذهب فقط من أجل غرض واحد وهو خروج المليشيا من بيوت الناس طيب أخدتوا موجهاتكم من منو يامحجوب بشرى؟!

وفدنا السجمان أقر بتشكيل لجنة تواصل مع المليشيا مما يعني أعترافاً صريحاً بها..

قلنا من قبل أن الدعم السريع لن يذهب إلى جدة من أجل المواطن السوداني لأنه لايعنيه ولايهمه وأنه سيذهب من أجل كسب نقاط سياسيه تمكنه من أن يحرر لنفسه شهادة ميلاد من جدة يشهد عليها الميسرين الذين تحولوا لمعسرين ووفدنا العجيب الغريب (الملجم )بارك ذلك وعمل ليه السمايه..

وبالتالي أمام هذا الوضع المؤسف الموجع المؤلم نقول للقيادة السودانيه والفريق اولغ البرهان هذا المنبر لم يكن ولم يعد محايداً والميسرين تجاوزوا اتفاقين سابقين وفتحوا ابواب الصراع على مصرعيه لتكهنات غير مأمونة العواقب والخاسر هو شعب السودان..

هذا المنبر أكسب المليشيا نقاط وطمع في المزيد لدرجة أنه طلب أسكات الأصوات والأقلام المؤيدة للجيش في معركة الكرامة وإتخاذ أجراءت ضدها..

هذا المنبر لم يلزم المليشيا بالخروج من بيوت الناس المحتلة من أبريل الماضي..

الخاسر من هذا المنبر وهذا التفاوض مهيض الجناح هو شعبنا ياسعادة الفريق اول البرهان …

الذي يفترض أنه مؤتمن على قيادة هذا الشعب المنكوب المنهوب..

قلنا ليك منذ البدايه جدة لن تحقق إنتصار بل ستكون مزيداً من الإنكسار ..

لم يتبقى لك ولنا إلا حسم المليشيا على أرض المعركة فأن كنت قدرها على بركة الله ولو عندك رأي تاني فلتذهب غير مأسوفاً عليك وتبقى بلادنا عزيزة كريمة يكتب تاريخها الجديد الأحرار الذين طالبوك بفك اللجام..

#ام_وضاح