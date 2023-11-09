



متابعة ما يقول قادة السياسة في السودان ممارسة برازية في جلد الذات وتعذيبها. ولكن أن يتبني مثقفو الجنجويد خطاب قرنق وخطاب مظلومية زرقة دارفور رغم أن الدعم السريع ولد من جعبة وتمويل وتمكين نظام البشير ملك ملوك “دولة 56” الذي اوجدهم من عدم لدحر قرنق وحركات زرقة دافور

ورغم مذابحهم التاريخية ضد الزرقة ورغم أنهم في هذا اليوم يذبحون المساليت الذين لا هم صفوة نيلية ولا بلابسة ولا فلول فهذا نفاق بدركة قف وهراء لا نملك الرد عليه. اللهم أنا لا نسالك رد الجنجوة، ما ظهر منها وما أستتر، ولكنا نسالك أن تقطع الأنترنت حتي لا نري ما نري.

معتصم اقرع