جرائم وحوادث
بعثة الأمم المتحدة في السودان: قوات الدعم السريع وحلفاءها ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غرب دارفور
قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “اليونيتامس”:
بأن معلومات جديرة بالثقة بأن قوات الدعم السريع وحلفاءها ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غرب دارفور لا سيما في حي “أردمتا” بالجنينة.
– قوات الدعم السريع وحلفاؤها قتلت عدداً من المدنيين وأصابت آخرين من قبيلة المساليت غرب دارفور.
– قوات الدعم السريع وحلفاؤها شنت حملة اعتقال واحتجاز للأشخاص المشتبه في تعاونهم مع الجيش قبل سيطرة الدعم السريع على الفرقة 15 في الجنينة غرب دارفور.
– ندعو جميع أطراف النزاع السوداني إلى الوفاء بالتزاماتها، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بحماية المدنيين أثناء الأعمال العدائية.
الشرق للأخبار
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