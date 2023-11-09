بعثة الأمم المتحدة في السودان: قوات الدعم السريع وحلفاءها ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غرب دارفور

قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “اليونيتامس”:

بأن معلومات جديرة بالثقة بأن قوات الدعم السريع وحلفاءها ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غرب دارفور لا سيما في حي “أردمتا” بالجنينة.

– قوات الدعم السريع وحلفاؤها قتلت عدداً من المدنيين وأصابت آخرين من قبيلة المساليت غرب دارفور.

– قوات الدعم السريع وحلفاؤها شنت حملة اعتقال واحتجاز للأشخاص المشتبه في تعاونهم مع الجيش قبل سيطرة الدعم السريع على الفرقة 15 في الجنينة غرب دارفور.