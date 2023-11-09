



لماذا حذفت السفارة الأمريكية في الخرطوم بيان إدانة مليشيا الدعم السريع وعدلته؟

حذفت السفارة الأمريكية في الخرطوم بيان اصدرته ظهر الأربعاء وإعادة اصدر بديل فجر الخميس بعد حذف فقرات عديدة أبرزها :-

استبعاد جزئية دخول الدعم السريع منازل منطقة اردمتا في الجنينة من “منزل الى منزل” و “ذبح” أفراد قبيلة المساليت و احتجاز المدنيين بشكل تعسفي.

وحذف البيان الجديد فقرة إغتيال الزعيم القبلي ربيع الفرشة “محمد أرباب” البالغ من العمر خمسة وثمانون عاما مع ابنه و(ثمانية من أحفاده).

كما حذفت فقرة إن هذه التصرفات مثيرة للاشمئزاز وتسلط الضوء مرة أخرى على تاريخ قوات الدعم السريع “الوحشي” في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

و حذف من الفقرة الأخيرة المتعلقة بجزئية تعيين (عبد الرحمن جمعة)، جزئية (عدم جدية الدعم السريع في حماية المدنيين) واستبدالتها بعبارة (تطورا مثيرا للقلق).

# هل السفارة الأمريكية متورطه مع الدعم السريع والإمارات و هل وزارة الخارجية و الكونغرس يعلمون بذلك ؟؟ والسؤال المهم لماذا تم الحذف ؟.

بشير يعقوب