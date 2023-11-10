بالصور.. مباحث مروي تضبط منهوبات من الخرطوم بعمليتين منفصلتين





مواصلة لإنجازاتها المتواصلة في متابعة و كشف الجريمة من خلال إحكام الرقابة والضبط علي المداخل والإرتكازات، تمكنت مباحث شرطة محلية مروي من ضبطيات لعمليتين منفصلتين أسفرتا عن تتبع وضبط مسروقات بإحدى قرى المحلية شملت أجهزة كهربائية وإسبيرات وأواني منزلية ومواد غذائية منهوبة من ولاية الخرطوم ، بجانب ضبط مبالغ مالية ضخمة بلغت (110) مليون جنيه مخالفة للنقل خارج النظام المصرفي علي متن عربة بوكس.

وأشادت لجنة أمن المحلية برئاسة المدير التنفيذي للمحلية رئيس اللجنة الأستاذة سمية حسين لدى وقوفها على المضبوطات ، بالجهود المقدرة التي تبذلها الأجهزة الشرطية والقوات النظامية الأخرى المساندة في حماية وحفظ الأمن.

وأشار مدير شرطة محلية مروي العميد عماد الدين هاشم في تصريحات (لسونا) إلى أن الضبطيات تجئ في إطار خطط لجنة أمن المحلية الرامية لمكافحة الجريمة وبسط الأمن والإستقرار بكافة أرجاء المحلية.

وأشاد بالتناغم والتنسيق المحكم والمشترك بين الشرطة والأجهزة النظامية الأخرى بإشراف مباشر من مدير شرطة الولاية.