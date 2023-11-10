جرائم وحوادث
حادث مروري بطريق سنار قطاع مايرنو يؤدي إلى وفاة (13) شخص وإصابة (6) آخرين
أدى حادث مروري وقع بطريق سنار قطاع مايرنو بين بص سياحي يتبع لشركة عبادي في طريقة من الدمازين الي ربك و حافلة ركاب قادمة من سنار الي منطقة ام شوكة من الجنوب الي الشمال و بالقرب منطقة طيبة اللحويين التي تبعد من القطاع حوالي( ٩) كيلو جنوبا انحرف في مساره من الاتجاه المعاكس من الشمال ليصدم بالحافلة مما نتج عن ذلك وفاة عدد(١٣) شخص من ركاب الحافلة و اصابة عدد(٤) اشخاص اخرين من ركاب الحافلة.
كما ادي ذلك الي إصابة عدد (٦) اخرين بالاذي البسيط عدد ٥ منهم ركاب الحافلة واخر سائق البص.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان شرطة المرور السريع سنار قطاع مايرنو وفور تلقي البلاغ تحركت دورية قطاع مايرنو وتم اسعاف المصابين و نقل الجثامين الي مستشفي و مشرحة سنار و استخراج امر تشريح للمتوفين وارانيك (٨) جنائي للمصابين بحضور وكيل النيابة الاعلي بمحلية سنار و فتح الطريق امام حركة السير
هذا ووقف والي ولاية سنار و مدير شرطة الولاية ومدير شرطة محلية سنار والمدير التنفيذي لمحلية سنار وضباط المرور السريع علي الاجراءات القانونية فيما تعود اسباب الحادث الي القيادة باهمال.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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