حادث مروري بطريق سنار قطاع مايرنو يؤدي إلى وفاة (13) شخص وإصابة (6) آخرين

أدى حادث مروري وقع بطريق سنار قطاع مايرنو بين بص سياحي يتبع لشركة عبادي في طريقة من الدمازين الي ربك و حافلة ركاب قادمة من سنار الي منطقة ام شوكة من الجنوب الي الشمال و بالقرب منطقة طيبة اللحويين التي تبعد من القطاع حوالي( ٩) كيلو جنوبا انحرف في مساره من الاتجاه المعاكس من الشمال ليصدم بالحافلة مما نتج عن ذلك وفاة عدد(١٣) شخص من ركاب الحافلة و اصابة عدد(٤) اشخاص اخرين من ركاب الحافلة.

كما ادي ذلك الي إصابة عدد (٦) اخرين بالاذي البسيط عدد ٥ منهم ركاب الحافلة واخر سائق البص.