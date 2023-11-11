



• تدمير كبري شمبات ستكون له آثار أفقية ورأسية علي سير المعارك العسكرية بالخرطوم ..

• بفرح هستيري تبنّي موتورون من مليشيا الدعم السريع عملية تدميرج كبري شمبات ..ثم عادوا بعدها لترديد روايات كلاب صيد سابلة الأسافير بشتات الحرية والتغيير والتي تسعي لالصاق تهمة التدمير بالجيش السوداني والذي يعلم القاصي والداني أنه رفض من قبل مقترحات عسكرية وهندسية مدروسة لتدمير جزئي لكبري شمبات والذي ظلّ مدخلاً ومعبراً وخطاً رئيساً لإمداد التمرد ومخرجاً لنقل منهوبات الخرطوم إلي محاضن المليشيا وأسواقها غرباً ..

• لماذا تباين خطاب مليشيا التمرد بشأن تدمير كبري شمبات ثم دعوتهم الصريحة لاحتلال كبري النيل الأبيض المؤدي إلي القيادة العامة مروراً بالسلاح الطبي من ناحية غرب النيل ؟!

• الإجابة تجدها في الأذي الذي ألحقته مليشيا التمرد بالشعب السوداني كله عبر استخدامها لكبري شمبات طيلة أشهر الحرب وحتي الثانية من صباح اليوم السبت حيث وقعت واقعة تدمير كبري شمبات ..

• بحول الله وقوته سيعيد الشعب السوداني كل مادمرته حرب عصابات التمرد .. هذا شعب لن تنكسر له إرادة أوتلين له قناة ..فليبحث الساقطون في إمتحان الوطنية عن مشجبة أخري يعلقون عليها غسيل خيبتهم ..

• ومع هذا كله رب ضارة نافعة .. فلتبحث المليشيا والداعمون لها عن إجابة للسؤال الشاخص : من المستفيد من تدمير كبري شمبات؟

• ليتهم يتعلمون !!

عبد الماجد عبد الحميد

