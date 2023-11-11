رأي ومقالات

فقد أعذر من أنذر و أنصف من حذَّر

2023/11/11

كل من وقف مع المليشيا الإنقلابية المتمردة المجرمة إمدادا بالسلاح و العتاد و التمويل أو فتح مطارات بلاده و حدودها لتمرير الدعم و عبور المرتزقة أو قدم لها إسناداً إستخبارياً و معلوماتياً و إعلامياًً أو تعاون معها بأي شكل من الأشكال من دول أو جماعات أو أفراد يعتبر شريكا في جرائم القتل و التطهير العرقي في دارفور و الإغتصاب و الإختطاف و السلب و النهب و تشريد المواطنين و احتلال منازلهم و تدمير البنية التحتية للبلاد ( و كله موثق صورة و صوت و أدلة مادية و استخبارية و اعترافات) يعتبر شريكاً في الجريمة و لن يفلت من العقاب و سيقتص منه الشعب السوداني عاجلاً أم آجلا .
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
سوار
11 نوفمبر 2023

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