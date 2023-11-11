حسن إسماعيل: إنتباه !!





– تمرير بند الإغاثات الإنسانية المزعومة الواردة في بيان الخارجية السعودية يعني توزيع (العدس والصلصة) للمواطنين تحت الأشجار في مواقع نزوحهم الحالي وهذه بداية تقنين خبيثة لإبقاء مواقع النزوح هذه وإعطائها صفة الاستمرارية ومن ثم تحويلها لمعسكرات دائمة مع ادخال بعض التحسينات عليها كالحمامات الخلوية والخيام !! ووجه الكارثة هنا هو الإسقاط التدريجي لحق عودة الناس إلى بيوتهم ومتاجرهم وتحويل الخرطوم إلى ثكنة( عسكرية مدنية) للتمرد وأسرهم واسقاط حقوق ملكية المنازل والممتلكات وهذا مايجب مقاومته شعبيا واعلاميا

– ألا هل بلغت .. اللهم فاشهد

● حسن إسماعيل